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Денег не будет: часть пенсионеров не дождутся индексации пенсий

Денег не будет: часть пенсионеров не дождутся индексации пенсий

Источник фото: pixabay.com

В России не возобновят индексацию пенсий работающим гражданам. Соответствующие законопроекты не поддержали в Госдуме, сообщают «Вести:Приморье».

«Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам», — пишет РИА «Новости».

Механизм индексации пенсий действовал в России до 2016 года. В разговоре с URA.RU председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский напомнил, что решение не индексировать пенсии работающим пенсионерам принималось из-за отсутствия достаточного количества средств. Тогда он намекнул, что с тех пор ситуация не сильно изменилась. А декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при кабмине РФ Александр Шатилов заявил, что нестабильные социально-экономические показатели и отсутствие федеральной резервной системы не позволяют в России постоянно индексировать пенсии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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