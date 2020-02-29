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«Пока преждевременно». Экономист рассказал об индексации пенсий

«Пока преждевременно». Экономист рассказал об индексации пенсий

Нестабильные социально-экономические показатели и отсутствие федеральной резервной системы не позволяют в России постоянно индексировать пенсии. Об этом пояснил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при кабмине РФ Александр Шатилов, сообщают «Вести:Приморье».

«Закреплять обязательную индексацию пенсий в нормативные документы пока преждевременно. У нас нет Федеральной резервной системы, и мы не можем предсказать, что будет с нашими социально-экономическими показателями в перспективе. Пока есть такая возможность, имеет смысл проиндексировать пенсии и получить политический бонус», — рассказал экономист в интервью «Свободной прессе». По словам Шатилова, ситуацию с индексацией пенсий осложняет то, что Россия находится в «жестком противоборстве» с Западом. Он, как утверждает эксперт, стремится поддавить РФ «на всех фронтах, в том числе экономическом».

Напомним, Госдума планирует рассмотреть законопроект о введении ежегодной индексации всех пенсий и пересчете работающим пенсионерам выплат с 2015 года в осеннюю сессию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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