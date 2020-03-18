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В Софреде пояснили вопрос инфляции и индексации пенсий в 2021 году

В Софреде пояснили вопрос инфляции и индексации пенсий в 2021 году

Источник фото: pixabay.com

Дополнительная индексация пенсий в России в 2021 году пока маловероятна, так как предполагаемая инфляция будет около 4%. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации пенсий. Социальные пенсии предлагается индексировать ежегодно с 1 апреля. Согласно инициативе, если инфляция будет выше темпов роста прожиточного минимума пенсионера, в июле будет проведена дополнительная индексация.

«Говорить о дополнительной индексации в 2021 году пока рано, потому что рост цен, по прогнозу, будет около четырех процентов», — приводит слова Рязанского Lenta.ru со ссылкой на РИА «Новости». Сенатор также уточнил, что законопроект устанавливает не обязанность, а право на проведение дополнительной индексации.

С 1 января пенсии были проиндексированы на 6,3 процента — выше уровня инфляции. Индексация пенсий в 2021 году коснулась 32 миллионов граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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