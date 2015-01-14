О дополнительной индексации пенсий с 1 июля рассказали в Госдуме

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму проект закона о дополнительной индексации пенсий чаще одного раза в год. Об этом председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов пояснил в своем Telegram-канале, сообщают «Вести:Приморье».

«Настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии, и в случае его принятия указанные пенсии и фиксированная выплата будут индексироваться», — говорится в пояснительной записке. Об этом пишет «Парламентская газета».

Законопроектом предусматривается, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в соответствии с действующим порядком и дополнительно с 1 июля, в случае если темп роста стоимости товаров и услуг за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

Страховые пенсии предлагается индексировать с начала января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года — ежегодно с февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с апреля — исходя из роста доходов ПФР.

Документом также предполагается индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год. При этом кабмину предлагается дать право принимать решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов Пенсионного фонда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]