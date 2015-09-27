Минтруд заявил о росте пенсий: индексация будет выше уровня инфляции

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, сообщают «Вести:Приморье».

Как пояснили в Минтруде, размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены не в указах, а в Федеральном законе от 03.10. 2018 г. № 350-ФЗ. Согласно ему в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021-го пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023-го — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%, отмечает РИА Новости.

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"Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий", — подчеркнули в ведомстве.

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В министерстве также уточнили, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России. Текущие расчеты показывают, что индексация будет выше уровня инфляции.

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"Что означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров", — заключили в Минтруде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]