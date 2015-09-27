Новости Общество Экономика
Сегодня, 16:20

Минтруд заявил о росте пенсий: индексация будет выше уровня инфляции

Минтруд заявил о росте пенсий: индексация будет выше уровня инфляции

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, сообщают «Вести:Приморье».

Как пояснили в Минтруде, размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены не в указах, а в Федеральном законе от 03.10. 2018 г. № 350-ФЗ. Согласно ему в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021-го пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023-го — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%, отмечает РИА Новости.

"Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий", — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также уточнили, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России. Текущие расчеты показывают, что индексация будет выше уровня инфляции.

"Что означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров", — заключили в Минтруде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме