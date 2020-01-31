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Глава ФНПР рассказал об индексации пенсий и пересчете выплат с 2015 года

Глава ФНПР рассказал об индексации пенсий и пересчете выплат с 2015 года

Отказ от индексации пенсий работающим гражданам делит пожилых на людей первого и второго сорта. Об этом заявил руководитель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, сообщают «Вести:Приморье».

«Не должно быть пенсионеров первого и второго сорта. Более того, работающие пенсионеры, они же еще несут значительный вклад и в сам Пенсионный фонд», — цитирует Шмакова ТАСС. Федерация, по словам главы ФНПР, будет добиваться индексации пенсий работающим россиянам. В частности, вопрос вновь поднимут на обсуждении Генерального соглашения до 2023 года, уточнил Шмаков, отмечает ura.ru.

В осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект о введении ежегодной индексации всех пенсий и пересчете работающим пенсионерам выплат с 2015 года. Также ранее было названо условие вхождении России в пятерку лучших экономик мира по размеру пенсий. Это произойдет после введения в стране системы стратегического планирования, передает агентство Nation News.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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