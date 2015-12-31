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Индексацию пенсии возобновят отдельной категории граждан

Индексацию пенсии возобновят отдельной категории граждан

С 1 июля пенсионерам - опекунам и попечителям несовершеннолетних детей - возобновят индексацию страховых пенсий. Ранее из-за того, что они занимаются воспитанием детей по договору и получают за это вознаграждение, их приравняли к работающим пенсионерам. Поэтому пенсия не индексировалась, сообщают «Вести:Приморье». Теперь обязательное пенсионное страхование на них распространяться не будет, а им будут ежегодно индексировать размер страховой пенсии и фиксированную выплату к ней.

По предварительным оценкам, индексация пенсий охватит 45,8 тысячи приемных родителей - пенсионеров, отмечает «РГ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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