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Индексацию пенсии возобновят отдельной категории граждан
С 1 июля пенсионерам - опекунам и попечителям несовершеннолетних детей - возобновят индексацию страховых пенсий. Ранее из-за того, что они занимаются воспитанием детей по договору и получают за это вознаграждение, их приравняли к работающим пенсионерам. Поэтому пенсия не индексировалась, сообщают «Вести:Приморье». Теперь обязательное пенсионное страхование на них распространяться не будет, а им будут ежегодно индексировать размер страховой пенсии и фиксированную выплату к ней.
По предварительным оценкам, индексация пенсий охватит 45,8 тысячи приемных родителей - пенсионеров, отмечает «РГ».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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