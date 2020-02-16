Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте

Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой выплат, если не снимает деньги с карты в течение полугода, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Прайм".

«Приостановить пенсию могут, если вы не получали ее на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства. К примеру, благодаря накоплениям или помощи детей», — рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, так закон защищает госфинансы от «лишних» трат: пенсионер может эмигрировать в другую страну или умереть, а информация об этом не сразу попадает в Пенсионный фонд.

Для возобновления выплат придется обращаться в территориальное подразделение Пенсионного фонда. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти дней. По словам эксперта, в случае положительного решения размер пенсии останется прежним с учетом индексации и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Также Коган предупредил, что при хранении пенсии на карте можно стать жертвой мошенников в случае передачи идентификационных данных третьим лицам. Кроме того, если есть задолженность, например, по оплате ЖКХ, приставам несложно заблокировать карту для списания необходимых средств, добавил эксперт.

В феврале в Пенсионном фонде России сообщили, что в соответствии с федеральным законом пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться исключительно на карты национальной платежной системы «Мир».

При этом из-за коронавирусной инфекции COVID-19 Банк России разрешил коммерческим банкам продолжать зачисление пенсий на счета, к которым вместо карт «Мир» привязаны карты Visa, MasterCard и т.д., до 1 октября 2020 года. Таким образом, пенсионеров избавили от необходимости идти в отделения банков за новыми картами в период пандемии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]