Как увеличить будущую пенсию, напомнили в Пенсионном фонде

Увеличить в два раза пенсионные выплаты можно, отложив выход на пенсию на 10 лет, напоминают в Пенсионном фонде РФ, сообщают «Вести:Приморье».

Каждый лишний год, проработанный после наступления пенсионного возраста, сказывается на размере будущих выплат благодаря премиальным коэффициентам, которые были введены в 2015 году. Они начинают действовать через 12 месяцев после возникновения права на страховую пенсию. Например, если выйти на пенсию через 5 лет после наступления пенсионного возраста, пенсионная выплата увеличится на 40%.

Размер страховой части пенсии формируется накопленными баллами, количество которых зависит от трудового стажа и размера заработной платы будущего пенсионера. За один год можно накопить до 10 баллов, в 2020 году стоимость одного балла составляет 93 рубля. Подсчитать размер будущей пенсии можно на калькуляторе на сайте ПФР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]