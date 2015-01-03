Новости Общество Экономика
Сегодня, 17:06

Как увеличить будущую пенсию, напомнили в Пенсионном фонде

Как увеличить будущую пенсию, напомнили в Пенсионном фонде

Источник фото: pixabay.com

Увеличить в два раза пенсионные выплаты можно, отложив выход на пенсию на 10 лет, напоминают в Пенсионном фонде РФ, сообщают «Вести:Приморье».

Каждый лишний год, проработанный после наступления пенсионного возраста, сказывается на размере будущих выплат благодаря премиальным коэффициентам, которые были введены в 2015 году. Они начинают действовать через 12 месяцев после возникновения права на страховую пенсию. Например, если выйти на пенсию через 5 лет после наступления пенсионного возраста, пенсионная выплата увеличится на 40%.

Размер страховой части пенсии формируется накопленными баллами, количество которых зависит от трудового стажа и размера заработной платы будущего пенсионера. За один год можно накопить до 10 баллов, в 2020 году стоимость одного балла составляет 93 рубля. Подсчитать размер будущей пенсии можно на калькуляторе на сайте ПФР.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме