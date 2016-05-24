В 2021 году назначать пенсию будут по новым правилам

В Пенсионном фонде России пояснили, досрочная пенсия назначается за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода. Для большинства россиян возраст выхода на пенсию поменялся. По возрасту в этом году россияне выходят на пенсию в 55,5 лет (женщины) и в 60,5 лет (мужчины).

С 2021 года на пенсию будут выходить в 56,5 лет (женщины) и в 61,5 года (мужчины). В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. Но если человек никак не может найти никакую работу, он может выйти на пенсию на два года раньше срока, сообщают «Вести:Приморье».

"Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости", - пояснили в ПФР. К тому же важную роль играет тот факт, что человек не сам уволился с прежнего места работы, а был сокращен или потерял место в связи с ликвидацией организации или предприятия.

«Размер пенсии будет зависеть от стажа. Чтобы получать не только социальную, но и страховую пенсию, нужно иметь стаж не менее 12 лет и 21 пенсионный балл», — сообщает телеканал 360. Если гражданин к достижению возраста выхода на пенсию не смог добрать баллы и стаж, то страховая пенсия ему выплачиваться не будет.

Отметим, по информации отделения ПФР по Приморскому краю, с апреля пенсии в увеличенном размере получают 50 тысяч работающих и неработающих пенсионеров.

Вместе с тем, неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума пенсионера в крае, могут рассчитывать на региональную доплату к пенсии. Эта выплата – разница между прожиточным минимумом и фактическим обеспечением человека.

В министерстве труда и социальной политики Приморского края напоминают: при подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из регионального или федерального бюджета. Сюда входят пенсия, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, меры соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]