С 2021 года меняется возраст выхода на пенсию

В 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 (женщины) и в 60,5 лет (мужчины), то со следующего года это будет происходить на год позже, сообщают «Вести:Приморье».

В 2028 году пенсионный возраст в 60 лет будет установлен для женщин, для мужчин - в 65 лет. Однако если человек не сможет найти работу, он имеет право выйти на пенсию раньше срока на два года.

"Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости", - пояснили в ПФР. К тому же важную роль играет тот факт, что человек не сам уволился с прежнего места работы, а был сокращен или потерял место в связи с ликвидацией организации или предприятия.

Отмечается, страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]