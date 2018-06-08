Около трети россиян хотели бы выйти на пенсию раньше срока

Около трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». Перестать работать и уйти на пенсию до 55 лет хотят суммарно 39% женщин и только 23% мужчин, - сообщает РБК.

При этом 69% не хотят бросать работу так рано, а 11% — 14% мужчин и 7% женщин — вообще хотели бы продолжать работать и после 70.

Стремление россиян подольше продолжать работу объясняется в том числе и низкой финансовой обеспеченностью. Подавляющее большинство участников опроса (80%) заявили, что не могут себе позволить уйти на покой раньше наступления официального пенсионного возраста, даже если захотят, так как после этого им просто не на что будет жить.

О том, что для такого шага у них уже достаточно сбережений, заявили лишь 4% респондентов, еще 3% надеются на то, что их смогут содержать родственники, а оставшиеся 13% рассчитывают на другие источники дохода.

Почти половина участников опроса (49%) признались, что ничего не предпринимают для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь на пенсии или оставить работу в более молодом возрасте. По словам пессимистов, у них либо нет возможности что-либо откладывать, либо они не верят в возможность сохранить отложенное. Еще 26% пока ничего не делают, но намерены принять какие-то меры в будущем.

Те, кто уже что-то делает для улучшения жизни после работы, разделились на несколько групп:

8% — копят деньги на старость на счетах в банках или в виде наличных;

6% — уже приобрели и планируют купить недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду;

2% — оформили индивидуальный пенсионный план;

9% — «правильно» воспитывают своих детей.

С 2019 года в России начался переходный период, в ходе которого возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться. В 2020 году женщины выйдут на пенсию в возрасте 55,5 года, мужчины — в возрасте 60,5 года. По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]