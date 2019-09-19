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Россияне отказываются от «трудовой цифры»

Россияне отказываются от «трудовой цифры»

Источник фото: pixabay.com

Почти две трети россиян (63%) не хотят создавать электронные трудовые книжки, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

«За вычетом неработающих пенсионеров и тех, кто уже оформил электронную трудовую, выбор в пользу бумажного документа готовы сделать 63% респондентов, перейти на „цифру“ намерены 30%», — приводит РБК данные опросов.

Отмечается, что 56% работающих респондентов не готовы отказаться от бумажной трудовой книжки. Лишь 6% уже оформили электронный документ, а 29% намерены это сделать, отмечает ura.ru.

Больше всего респондентов проголосовали за переход на «цифру» в Москве (51%) и Санкт-Петербурге (36%). За введение новой технологии голосует преимущественно молодежь — от 18 до 24 лет. Среди старшего поколения отказались от электронной трудовой почти 70%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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