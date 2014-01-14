На новый удобный формат трудовых книжек приморцы смогут перейти в 2020 году

С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка. Новый цифровой документ обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета.

Как рассказали в пресс-службе администрации Приморского края, по составу информации электронная и бумажная версия почти идентичны. Вместе с тем, цифровой вариант имеет ряд существенных преимуществ.

Помимо быстрого доступа работника к информации о своей трудовой деятельности и снижения издержек работодателей, связанных с бумажными трудовыми книжками, электронный вариант минимизирует ошибки, недостоверность информации о трудовой деятельности, дает дополнительные возможности для дистанционного трудоустройства и оформление пенсий и получения госуслуг.

Формирование электронных трудовых книжек начинается с 1 января 2020 года. Специалисты обращают внимание всех работающих граждан: переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека.

Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Остальным гражданам в течение года необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки

Работники, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, получат бумажную трудовую на руки. Тем, кто не заявит об этом до конца 2020 года, работодатель будет вести трудовую в двух форматах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]