На новый удобный формат трудовых книжек приморцы смогут перейти в 2020 году
С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка. Новый цифровой документ обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета.
Как рассказали в пресс-службе администрации Приморского края, по составу информации электронная и бумажная версия почти идентичны. Вместе с тем, цифровой вариант имеет ряд существенных преимуществ.
Помимо быстрого доступа работника к информации о своей трудовой деятельности и снижения издержек работодателей, связанных с бумажными трудовыми книжками, электронный вариант минимизирует ошибки, недостоверность информации о трудовой деятельности, дает дополнительные возможности для дистанционного трудоустройства и оформление пенсий и получения госуслуг.
Формирование электронных трудовых книжек начинается с 1 января 2020 года. Специалисты обращают внимание всех работающих граждан: переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека.
Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Остальным гражданам в течение года необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки
Работники, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, получат бумажную трудовую на руки. Тем, кто не заявит об этом до конца 2020 года, работодатель будет вести трудовую в двух форматах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
19.09.2019 Россиян переводят на электронные трудовые книжки
-
01.01.2019 Приморье получит субсидии на привлечение трудовых ресурсов
-
25.12.2018 Приморье получит субсидии на привлечение трудовых ресурсов
-
08.07.2015 Иностранцы смогут работать в Приморье только по профессии, указанной в патенте
-
16.10.2014 Правительство РФ намерено открыть Дальний Восток для трудовых мигрантов
-
14.01.2014 В 2014 году трудовые пенсии будут повышаться дважды
Добавить комментарий