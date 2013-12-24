Увольнять сотрудников будут по-новому

Вводятся новые правила увольнения. Бухгалтерия не будет выдавать работникам при увольнении на руки сведения об их трудовой деятельности по форме СТД-Р, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «МК».

Это связано с тем, что в декабре 2019 года президент Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек. Министерство труда подготовило новую форму отчета, которую работодатель должен предоставлять сотрудникам при увольнении.

- Переход на электронный документооборот рано или поздно должен был отразиться и на привычном виде трудовых книжек. Никаких сложностей для россиян это вызвать не должно, напротив, в электроном виде обработка и хранение документации удобнее и безопаснее, отметила экспертов-аналитик Анна Бодрова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]