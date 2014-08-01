Россиян переводят на электронные трудовые книжки

С 1 января 2020 года на всех работников, которые впервые будут поступать на работу, будут заводиться электронные трудовые книжки. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вносит соответствующие изменения в Трудовой кодекс, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ФППК.

Это новшество не меняет его положения, лишь унифицирует электронные процедуры. Обязанность вести трудовую книжку по-прежнему возлагается на работодателя по основному месту работы.

Сведения о своей трудовой деятельности работники смогут получать как непосредственно у работодателя по последнему месту работы, так и в МФЦ, Пенсионном фонде и на портале госуслуг. Те россияне, кто уже работают и хотят наряду с электронной сохранить бумажную версию, могут написать заявление работодателю в течение 2020 года. Остальным бумажные книжки выдадут на руки.

Работодатели, в свою очередь, после окончательного принятия законопроекта, должны обеспечить техническую готовность к передаче электронных сведений о деятельности работников в информационную систему Пенсионного фонда.

Председатель Приморской краевой организации профсоюза «Торговое единство» Марина Семенова считает, что законопроект выгоден всем: и работникам, и работодателям, и Пенсионному фонду.

«Специалистам Пенсионного фонда со временем не придется работать с бумажными архивами и вручную начислять пенсии, работодатели сэкономят на бланках трудовых книжек и несгораемых сейфах, а работники будут надежно защищены от пропажи главного документа, свидетельствующего о стаже и местах работы. Кстати, я рекомендую тем, кто уже трудоустроен, писать в 2020 году заявления и просить сохранить бумажную версию трудовой. Потому что после 2021 года при переходе на новое место работы нужно будет предъявлять в обязательном порядке и бумажную версию тоже: сведения о трудовой деятельности до 2020 года будут храниться только там. И если работник этот документ потеряет, вся информация также будет утрачена. Если же бумажная версия будет храниться у работодателя, то и отвечать за нее будет он. И в случае утери будет обязан оформить дубликат», - сказала Марина Семенова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]