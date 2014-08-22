Минтруд опроверг информацию об увольнении по-новому

Порядок увольнения не изменится в России с 1 февраля. Ранние сообщения на эту тему не соответствуют действительности, сообщает «Вести: Приморье».

В Министерстве труда и социальной защиты РФ опровергли данную информацию, поясняет ТАСС.

"Минтруд не подтверждает (опровергает) информацию о том, что с 1 февраля изменились правила увольнения, о которых пишет ряд СМИ", - говорится в сообщении.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что с субботы в России меняются правила увольнения с работы, в частности, при этом сотруднику должны выдавать справку по форме СТД-Р. В ведомстве пояснили, что документы по данной форме выдаются работникам, которые выбрали формат электронной трудовой книжки.

Отметим, работодатели должны будут до конца июня 2020 года проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным носителем. Если граждане по каким-то причинам не смогли сделать выбор между бумажной и электронной версией этого документа в 2020 году, то право этого выбора остается за работниками и после 2020 года. Для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, с 2021 года будут вестись только электронные книжки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]