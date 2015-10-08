Дата названа: Накопительную пенсию повысят на 9,13%

В 2020 году накопительные пенсии повысят на 9,13%, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%). Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек, уточнили в ПФР.

Повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такую пенсию сегодня получают 32 тыс. пенсионеров, с августа она будет повышена на 7,99%.

Расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 млрд рублей, из которых 1,53 млрд рублей пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 млн рублей – на повышение выплат участников программы софинансирования пенсии.

Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии – 1 705 рублей в месяц.

Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста, женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.

Напомним, повышение размера выплат пенсионных накоплений проводится ежегодно с 1 августа при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год (согласно федеральному закону № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» от 30 ноября 2011 года).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]