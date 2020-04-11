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Накопительную часть пенсии могут отменить

Накопительную часть пенсии могут отменить

Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии. По мнению Федерации независимых профсоюзов России, практика увеличения ожидаемого периода выплаты снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и «дискредитирует саму идею накопительной пенсии», сообщают «Вести:Приморье».

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования нужно исключить накопительный компонент. Письмо с соответствующим предложением она направила премьер-министру Михаилу Мишустину, отмечает РБК.

«Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям», — считают в ФНПР.

Как отмечается в документе, из системы государственного обязательного пенсионного страхования выведен параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако он сохранен для накопительного компонента.

Согласно действующему законодательству, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии рассчитан на основании методики и данных о численности мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста. Как поясняет ФНПР, при средней продолжительности жизни 72 года для системы обязательного пенсионного страхования период дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин. С 2015 года показатель, установленный на уровне 19 лет, ежегодно увеличивается и в 2021 году составит 22 года.

В ФНПР считают, что эта практика снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и «дискредитирует саму идею накопительной пенсии». В связи с этим федерация просит прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты и вывести накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования.

Средства пенсионных накоплений выплачиваются пенсионерам с 2012 года. В общем случае размер такой пенсии невысок по сравнению с объемом основной пенсии — страховой пенсии по старости. По данным ПФР, в 2020 году средний размер накопительной пенсии составлял 956 руб. в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии — 1705 руб. в месяц. С 1 августа накопительные пенсии повысили на 9,13%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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