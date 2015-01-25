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Период выплаты накопительной пенсии изменится

Период выплаты накопительной пенсии изменится

10 июня рабочая группа Российской трехсторонней комиссии рассмотрит законопроект Минтруда об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2021 год, сообщают «Вести:Приморье».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно. Рассчитанный по специальной методике, с 1 января 2021 ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составит 264 месяца. Это на 6 месяцев больше, чем было установлено на 2020 год, уточняет «РГ».

Как напоминает Пенсионный фонд России, средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно. В последнем случае для расчета ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных накоплений человека делится на период расчета накопительной пенсии, который ежегодно меняется. На 2020 год он был установлен в 258 месяцев.

За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующим заявлением туда, где они формировались: либо в ПФР, либо в НПФ (если пенсионные накопления переданы в управление негосударственному пенсионному фонду).

Размер накопительной пенсии может ежегодно корректироваться с учетом поступивших взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. Так, с 1 августа нынешнего года размер накопительной пенсии россиян увеличится на 9,13%. Пенсии вырастут у 80 тысяч россиян, перерасчет будет автоматическим. Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет около тысячи рублей. Такую сумму ежемесячно люди, формирующие накопительную пенсию, получают в качестве добавки к страховой пенсии.

Также в ПФР напоминают, что с 2019 года, несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, касающиеся возраста выхода на пенсию, граждане, у которых сформированы средства пенсионных накоплений, могут обратиться за их выплатой, как и раньше, с 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно). Получить средства пенсионных накоплений можно при достижении указанного возраста и при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости (необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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