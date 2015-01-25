Период выплаты накопительной пенсии изменится

10 июня рабочая группа Российской трехсторонней комиссии рассмотрит законопроект Минтруда об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2021 год, сообщают «Вести:Приморье».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно. Рассчитанный по специальной методике, с 1 января 2021 ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составит 264 месяца. Это на 6 месяцев больше, чем было установлено на 2020 год, уточняет «РГ».

Как напоминает Пенсионный фонд России, средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно. В последнем случае для расчета ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных накоплений человека делится на период расчета накопительной пенсии, который ежегодно меняется. На 2020 год он был установлен в 258 месяцев.

За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующим заявлением туда, где они формировались: либо в ПФР, либо в НПФ (если пенсионные накопления переданы в управление негосударственному пенсионному фонду).

Размер накопительной пенсии может ежегодно корректироваться с учетом поступивших взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. Так, с 1 августа нынешнего года размер накопительной пенсии россиян увеличится на 9,13%. Пенсии вырастут у 80 тысяч россиян, перерасчет будет автоматическим. Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет около тысячи рублей. Такую сумму ежемесячно люди, формирующие накопительную пенсию, получают в качестве добавки к страховой пенсии.

Также в ПФР напоминают, что с 2019 года, несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, касающиеся возраста выхода на пенсию, граждане, у которых сформированы средства пенсионных накоплений, могут обратиться за их выплатой, как и раньше, с 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно). Получить средства пенсионных накоплений можно при достижении указанного возраста и при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости (необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]