Выплаты пенсионерам с 1 августа. Кому ждать индексации

С начала августа в России начинает действовать ряд новых законов и изменений. Ряд из них коснется пенсионеров, сообщают «Вести:Приморье».

В августе пенсионеров увеличат выплаты. Индексации коснутся работающих пенсионеров. Им сделают перерасчет выплат, исходя из накопленных за прошлый год пенсионных баллов. Максимальная прибавка к пенсии может составить 279 рублей. Новые пенсионные льготы коснутся жителей страны старше 75 лет. Получателям накопительных пенсий выплаты повысят на 9,13%, а участникам программы софинансирования пенсионных накоплений — на 7,99%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]