С 1 августа - перерасчет пенсий работающих пенсионеров

С 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров, сообщают «Вести:Приморье».

Максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров в этом году составит почти 400 рублей. Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако по закону не может превышать трех пенсионных коэффициентов.

Работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций, перерасчет их пенсий происходит каждый год 1 августа, учитывая общий уровень заработка пенсионеров за прошлый год, пишет «РГ».

Поскольку стоимость пенсионного коэффициента в 2023 году составляет 123,77 рубля, максимальная прибавка к пенсии у работающих пенсионеров составит 372,31 рубля, - пояснила юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталева.

В Социальном фонде России (СФР) уточнили, что размер прибавки также зависит от того, когда пенсионер станет работающим. Если он поменял свой статус с неработающего на работающего после января нынешнего года, то прибавка ему будет рассчитана исходя из 123 рублей стоимости одного пенсионного коэффициента.

"Отметим, что перерасчет размера пенсий произведут автоматически, поэтому никаких заявлений пенсионерам писать не нужно, равным образом, как не нужно и посещать для этого какие-либо учреждения. Таким образом, работающие пенсионеры получат пусть и не очень большую прибавку, но все же некоторые дополнительные деньги", - добавила юрист.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]