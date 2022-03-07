Сбербанк сделал заявление о работе карт Visa и MasterCard

-боюсь, Запад может отрезать полностью или частично Россию от всемирного интернета

-боюсь, Запад может блокировать россиянам выезд заграницу

- боюсь, Запад прекратит поставки всего, что Россия импортирует и мы скатимся до уровня Северной Кореи

- боюсь, что курс рубля окончательно рухнет и это резко снизит уровень жизни в России

- не боюсь, 8 лет прожили под санкциями и еще проживем

- не боюсь, наши деды, отцы жили 10-летиями под "санкциями" и ничего вырастили нас приличными людьми

- не боюсь, хватит жить с оглядкой на Запад, мы самодостаточная и независимая нация