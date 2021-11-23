Транспортные карты начали продавать в электротранспорте Владивостока

Очередная партия Единых транспортных карт (ЕТК) в размере 14 тысяч поступила во Владивосток. Кроме киосков «Владпрессы» транспортные карты можно приобрести в электротранспорте города – в трамваях, троллейбусах, электробусах и на фуникулере, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как рассказали в МБУ «Автоматизированный диспетчерский центр», эксперимент по продаже карт в общественном транспорте Владивостока проводится впервые.

«Приобрести карту можно у кондуктора за наличный расчет и получить чек. Дополнительно карты реализуют на конечной остановке трамвая на Сахалинской, в диспетчерской троллейбуса на автовокзале и на фуникулере», - уточнили специалисты.

Новая партия карт уже распределена по точкам продаж. Так, шесть тысяч из них поступила в продажу в киоски «Владпрессы». Еще шесть тысяч карт предлагает своим клиентам Примсоцбанк – бесплатно в пакете с моментальной дебетовой картой, которой будет удобно пополнять ЕТК через мобильный банк.

Поступившая партия карт стала второй в ноябре – предыдущая в количестве 25 тысяч штук пришла в город 15 ноября. Выпуск транспортных карт для Владивостока продолжается – их изготавливают в Кирове.

Напомним, что с 1 ноября в краевой столице введен дифференцированный тариф на проезд в автобусах. По единой транспортной карте стоимость поездки составляет 30 рублей, по любой банковской – 32 руб., если расчет наличными – 35 рублей.

Как уточнили в Автоматизированном диспетчерском центре, в связи с разницей в цене спрос на ЕТК многократно возрос, поэтому заказ и поставка в город электронных транспортных карт продолжится до тех пор, пока полностью не будут закрыты все потребности.

По всем вопросам использования карты и работы терминалов следует обращаться по телефонам 243-82-94, 240-56-05. В выходные дни: 2605-252, 236-32-52.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]