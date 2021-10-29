Единая транспортная карта Владивостока: что, как и почему
С 1 ноября в общественном транспорте Владивостока вводится так называемый дифференцированный тариф при оплате проезда. 30 рублей пассажир заплатит за поездку Единой транспортной картой (ЕТК), 32 – любой банковской, 35 рублей – при оплате наличными, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.
На вопросы о транспортной карте отвечает Татьяна Бердникова, директор муниципального бюджетного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр».
- Где можно рассчитаться за проезд Единой транспортной картой?
Единой транспортной картой во Владивостоке можно рассчитаться за проезд в любом внутригородском автобусе (номера маршрутов от 1 до 99), трамвае, троллейбусе и на фуникулере. Стоимость проезда в автобусе с 1 ноября составит 30 рублей, в трамвае, троллейбусе и на фуникулере останется прежней – 20 рублей.
- Где можно купить карту?
Сегодня в Приморье ЕТК можно купить более чем в двухстах киосках печатной продукции. Их большая часть расположена на остановочных пунктах. Стоимость карты составляет 100 рублей. Также карту, брелоки и браслеты с теми же функциями можно купить на сайте 100sp. Стоимость брелока – 150 рублей, браслета – 350.
- Обязательно ли «привязывать» карту к телефону?
Обязательно, если вы хотите знать баланс карты и отслеживать поездки. Это можно сделать в мобильном приложении «Транспортная карта», которое необходимо скачать.
- Как и где можно пополнить баланс?
Баланс Единой транспортной карты можно пополнить тремя способами:
- наличными через банкомат Сбербанка,
- в мобильных приложениях Сбербанк-онлайн или Примсоцбанк-онлайн;
- в мобильном приложении «Транспортная карта».
- Можно ли «привязать» к телефону несколько транспортных карт?
Можно.
- Можно ли передать карту, которая «привязана» к твоему телефону, другому человеку?
Можно. Он также сможет оформить ее на свой номер телефона.
- Сколько билетов можно оплатить картой одновременно?
В одном транспортном средстве заплатить картой можно максимум за пять человек.
- Что делать, если карта не срабатывает?
В таком случае на карте нет денег. В очень редких случаях карта может не срабатывать, если она повреждена. Поэтому очень советуем пассажирам не носить карту в кармане брюк, не бросать ее, не перегибать. Внутри нее находится электронный чип.
- Что делать, если за проезд снято больше 30 рублей?
Терминал снять за поездку больше 30 рублей не может.
- Что делать, если на карте деньги точно есть, но терминал ее «не читает»?
В таком случае следует звонить на телефон горячей линии 243-82-94. Дополнительный номер: 240-56-05. В выходные дни: 2605-252, 236-32-52.
- Что делать, если потерял карту?
В таких случаях также следует обращаться по указанным телефонам. Карта восстанавливается.
- Как узнать, сколько денег у тебя на карте?
Сумму можно узнать в мобильном приложении «Транспортная карта». В иных случаях баланс не фиксируется
- Чем отличаются от транспортной карты бесконтактные брелоки и браслеты?
У них такие же функции и возможности, что и у ЕТК. Так что отличаются они только внешним видом.