Новый вариант транспортной карты появился во Владивостоке

Во Владивостоке в продаже появился еще один вариант единой транспортной карты (ЕТК) для безналичной оплаты проезда – наклейка на телефон. Принцип ее действия такой же, как у традиционной карты, брелока или браслета: необходимо просто приложить наклейку к терминалу, установленному в салоне.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, наклейка диаметром 4 см с помощью клейкой поверхности крепится к обратной стороне мобильного телефона. Как и в карту, брелок или браслет, в нее встроен чип, который дает возможность послать сигнал об оплате на терминал. Пополнить баланс наклейки можно в банкомате, мобильном приложении «Транспортная карта г. Владивосток» или онлайн-банке. Для этого на каждой наклейке есть свой идентификационный номер.

Новый вид ЕТК можно купить на интернет-площадке «100sp», стоимость – 260 рублей. По-прежнему здесь в продаже транспортные карты (100 рублей), браслеты (350 руб.) и брелоки (150 руб.).

Транспортную карту можно приобрести в киосках «Владпресса», а также в салонах муниципальных трамваев, троллейбусов и фуникулера.

«Спрос на все предлагаемые виды ЕТК есть всегда, несмотря на то, что основная часть пассажиров общественного транспорта Владивостока уже приобрела удобный для себя платежный инструмент, - прокомментировали в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр». – Появляются новые пассажиры, кто-то потерял свою карту, брелок или браслет и приобретает новые, поэтому выпуск платежных инструментов идет постоянно на специализированном заводе в Новосибирске».

Напомним, с 1 ноября 2021 года в краевой столице введен дифференцированный тариф на проезд в автобусах. По единой транспортной карте (ЕТК) стоимость поездки составляет 30 рублей, по любой банковской – 32 руб., если расчет наличными – 35 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]