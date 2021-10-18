Транспортная карта Владивостока: где купить и как пополнить баланс

Единую транспортную карту Владивостока сегодня можно приобрести более чем в двухстах точках продажи, а также в Интернете. Она дает возможность рассчитаться за проезд в автобусе, трамвае, троллейбусе и на фуникулере, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как пополнить карту, сколько она стоит и где ее купить, рассказала директор МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Бердникова.

Транспортные карты, а также брелоки и браслеты можно приобрести в киосках возле остановок общественного транспорта, а также в Интернете на сайте 100sp.ru. Стоимость карты составляет 100 рублей, брелок стоит 150 рублей, браслет – 350 .

«Мы постоянно работаем над расширением точек продаж транспортных карт и ищем новых партнеров. Сегодня карту можно купить более чем по 200 адресам. Многие точки продажи расположены в районе остановок общественного транпорта. Например, на остановках «Первая Речка», «Некрасовская», «Баляева», «Крыгина», «Постышева», «Фирсова», «Луговая», «Цирк», «Магнитогорская», есть несколько точек на Русской, а также на привокзальной площади и в районе железнодорожных станций», – уточнила Татьяна Бердникова.

Точки приобретения транспортной карты (открыть карту) >>

Все формы транспортной карты – брелок, браслет и сама карта – имеют уникальный номер. Он необходим владельцам для пополнения баланса – это можно сделать разными способами.

Способ № 1. Приложение «Транспортная карта»

Скачайте на смартфон приложение «Транспортная карта». Зарегистрируйтесь в нем - введите электронную почту и придумайте пароль. В разделе «Мои карты» вы сможете привязать карту, брелок или браслет, используя 19-значный номер на обороте карты. Под привязанной картой выберите пункт «Пополнить», введите сумму, на которую желаете пополнить счет, и нажмите «Оплатить». Затем введите данные банковской карты для списания суммы.

Максимальная сумма пополнения – 5 000 рублей. Также при оплате может быть комиссия в 1 % — это зависит от банка, картой которого вы пополняете баланс.

Способ № 2. Пополнить через банкомат

Также пополнить баланс транспортной карты можно в любом банкомате «Сбербанка» наличным. Зайдите в меню «Переводы и платежи», перейдите в услугу «Пополнение транспортной карты» и наберите в строке поиска «Транспортная карта». Или выберите в каталоге «Товары и услуги» и далее - вкладку «Транспорт». После выберете пункт «Транспортная карта Владивосток», введите номер вашей транспортной карты, сумму пополнения и в завершение внесите средства.

Способ № 3. Банковские мобильные приложения

Как уточнила Татьяна Бердникова, сейчас у транспортной карты есть несколько банков-партнеров, в будущем их количество планируется увеличить. Сейчас владельцы транспортной карты и одновременно клиенты Сбербанка и Примсоцбанка могут также пополнить баланс карты с помощью мобильных приложений.

Напомним, во Владивостоке стоимость проезда в общественном транспорте будет дифференцированной. Планируется, что сумма, которую внесет пассажир, будет зависеть от способа оплаты. Ожидается три цены билета: за оплату проезда наличными, банковской картой или транспортной картой (браслетом, брелоком).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]