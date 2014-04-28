Дешевле на 14 рублей: Еще один пересадочный тариф вводят на городском автобусном маршруте

На автобусном маршруте № 98Ц во Владивостоке с 28 июля вводят еще один так называемый пересадочный тариф. С завтрашнего дня жители микрорайона Снеговая Падь, следующие в центр, на конечной остановке «Луговая» смогут пересесть в автобус этого же маршрута без дополнительной платы. Такую возможность даст пассажиру Единая транспортная карта, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Как сообщили в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» (АДЦ), маршрут № 98Ц «Луговая - Снеговая Падь» пока единственный в городе, где действует подобная схема. Еще в пяти случаях поездку можно совершить за полторы стоимости проезда:

пересаживаясь с маршрута № 44Д на 15 и в обратном направлении,

пересаживаясь с маршрута № 95 на 15 и в обратном направлении,

пересаживаясь с маршрута № 98Ц на 95 и в обратном направлении,

пересаживаясь с маршрута № 98Д на 95 и в обратном направлении,

пересаживаясь с маршрута № 29К на 15 и в обратном направлении.

«Пассажиры должны понимать, что оплата двух поездок должна пройти в течение полутора часов, именно тогда за две поездки они заплатят не 56 рублей, а 42», – подчеркнула директор АДЦ Татьяна Бердникова.

Она напомнила, что такой возможностью можно воспользоваться, только используя Единую транспортную карту, брелок или браслет. Их можно приобрести в киосках города и на конечных остановочных пунктах. Стоимость транспортной карты составляет 100 рублей, брелока – 150, браслета – 350.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]