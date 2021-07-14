18,5 млн поездок в общественном транспорте оплатили владивостокцы безналичным способом с начала года

Пассажиры общественного транспорта Владивостока выбирают «безнал». Только за последнее полугодие таким способом оплатили 18,5 миллионов поездок. Такие данные приводят в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» (АДЦ), сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как отмечают специалисты АДЦ, сегодня в краевой столице безналичным способом оплачивают около 70 % всех поездок на общественном транспорте. Терминалами оснащены автобусы, а также электротранспорт – электробусы, трамваи, троллейбусы и фуникулер.

«В 2020 году безналичным способом было оплачено 24 миллиона поездок, за первые шесть месяцев 2021 года – уже 18,5. Спрос на безналичную оплату значительно вырос, особенно во время пандемии. Пассажиры предпочитают расплачиваться бесконтактным способом, чтобы не подвергать себя риску. Сделать это можно с помощью банковской карты, транспортной карты, транспортного брелока или браслета», - отметила директор Автоматизированного диспетчерского центра Татьяна Бердникова.

По всем вопросам безналичной оплаты проезда можно обращаться по телефону горячей линии 243-82-94. О проблемах в работе общественного транспорта пассажиры могут сообщать по телефону 236-32-52.

Напомним, внедрение системы безналичной оплаты проезда во Владивостоке завершилось в октябре 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]