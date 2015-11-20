Уссурийск и Большой Камень могут внедрить безналичную оплату проезда
Опытом внедрения системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Владивостока уже заинтересовались в Уссурийске и Большом Камне, — информируют в пресс-службе Владивостока, передают «Вести: Приморье».
Система безналичной оплаты проезда во Владивостоке работает стабильно, терминалами оснащены все автобусы, трамваи, троллейбусы и фуникулер. Возникающие неисправности в работе оборудования оперативно устраняют специалисты Автоматизированного диспетчерского центра.
По информации директора МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» (АДЦ) Татьяны Бердниковой, на устранение неполадок специалистам дается несколько часов.
«Буквально за час-два приводим терминал в порядок, - пояснила она. – Сегодня можем с уверенностью сказать, что процесс внедрения системы безналичной оплаты проезда во Владивостоке прошел успешно. Пусть не сразу, пусть пришлось поработать с перевозчиками, но и они в итоге поняли, что без этого сделать общественный транспорт в городе современным и комфортным невозможно».
По словам Татьяны Бердниковой, несмотря на почти полное отсутствие жалоб, в АДЦ продолжает работу горячая линия, куда можно сообщить информацию о неработающем терминале или его отсутствии. За последний три дня на нее поступил лишь один звонок. Телефон горячей линии: 236-32-52.
В управлении транспорта администрации города сообщили, что опытом внедрения системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Владивостока уже заинтересовались в Уссурийске и Большом Камне. Не исключено, что эти города пойдут по пути краевой столицы, сделав ставку на безналичные платежи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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