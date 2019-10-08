Безналичная оплата проезда успешно внедряется в пассажирских автобусах Владивостока. Видеорепортаж Виктории Сарада
Всего два автобуса во Владивостоке работают без терминалов безналичной оплаты проезда. Таковы результаты рейда, который провели сотрудники управления транспорта мэрии. Проверка пассажирских автобусов прошла сразу на трех остановках. Нужно отметить, что такие рейды дисциплинируют перевозчиков.
- Покажите терминал безналичной оплаты билетов. Почему он не закреплён на стойке?
- Потому что он мешает.
А должен помогать. Перевозчики дальневосточной столицы получили 700 терминалов безналичной оплаты. При этом ежедневно на маршруты выходит на 100 автобусов меньше. Таким образом, платежные системы должны быть доступны на каждом маршруте.
Практика показывает - система работает. За два часа рейда всего два автобуса, где безналичный расчет неисправен. Перевозчикам выписан штраф. Такое наказание предусматривает договор, который администрация города подписала с компаниями ещё в 2016 году. Что касается неполадок — их устранят в ближайшее время.
Дмитрий Тройнич, главный специалист управления транспорта: «Компаниям будут применены штрафные санкции. Будем проводить дальше работу. Штраф 8 тысяч рублей составляет».
Под санкции попадают и те перевозчики, которые не соблюдают санитарные нормы. Влажная уборка в общественном транспорте должна проводиться минимум два раза в день. За пыль, запах гари и порванные сиденья полагается штраф - 5 тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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