Мэрия: терминалы безналичной оплаты проезда – под постоянным контролем специалистов

Управление транспорта Владивостока совместно с МБУ «Автоматизированный диспетчерский центр» в постоянном режиме проводит мониторинг работы терминалов безналичной оплаты проезда в автобусах и других видах общественного транспорта, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Такой мониторинг проводится как дистанционно, когда активность валидаторов фиксируется с помощью электроники, так и в ходе рейдов специалистов. За минувшую неделю сбоев работы терминалов не зафиксировано. Об этом в ходе прямого эфира в социальной сети «Инстаграм» сообщил глава Владивостока Константин Шестаков.

«В соцсетях появились сообщения о том, что иногда терминалы не срабатывают, при этом не были указаны номера маршрутов и госномера автобусов. Наши службы проверили данные электронной фиксации, и впредь будут мониторить все сигналы от жителей, но в случае реального сбоя необходимо сообщить, на каком маршруте, в какое время такой случай произошел, сфотографировать госномер автобуса, - подчеркнул мэр. – Мы заинтересованы, чтобы система «безнала» работала без сбоев. Это важно, прежде всего, для пассажиров, для вывода денежных потоков из теневого оборота, для улучшения общественного транспорта в городе в целом».

Как отметили в управлении транспорта, дифференцированная система оплаты проезда, которая введена во Владивостоке с 1 ноября, резко увеличила оплату проезда безналичным способом. Работа с компаниями-перевозчиками показывает, что водителям невыгодно отключать или выводить из строя валидаторы, так как пассажиры зачастую не имеют наличных денег для оплаты проезда.

Тем не менее, если случаи сбоев в работе терминалов случаются, необходимо обращаться по телефонам: 243-82-94, 240-56-05. В выходные дни: 2605-252, 236-32-52.

Напомним, по единой транспортной карте (ЕТК) стоимость поездки составляет 30 рублей, по любой банковской – 32 руб., если расчет наличными – 35 рублей.

Выпуск и поставка транспортных карт для Владивостока идет непрерывно и продолжится до тех пор, пока спрос не будет полностью удовлетворен. На сегодня реализовано 30 тысяч карт. Очередная партия ЕТК поступит в город уже в ближайшие дни.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]