Телефоны горячей линии по вопросам безналичной оплаты в автобусах разрываются от звонков

Около ста вопросов ежедневно поступает на горячую линию, созданную в Автоматизированном диспетчерском центре (АДЦ) Владивостока. Здесь фиксируют звонки, которые касаются работы терминалов безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Звонки на горячую линию принимаются ежедневно с 7:00 до 23:00.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, часть звонков обрабатывается сразу, объяснив пассажиру, как правильно воспользоваться картой. По всем без исключения звонкам проводятся проверки. Если необходимо, на место выезжает наш сотрудник или специалист управления транспорта.

На сегодня все 14 городских автотранспортных предприятия, а также ОАО «Электрический транспорт» обеспечены терминалами в полном объеме. Выдано 728 валидаторов при ежедневном выходе на маршруты около 600 автобусов, 11 трамваев и 12 троллейбусов.

Напомним, горячая линия по вопросам безналичной оплаты проезда начала работу во Владивостоке во вторник, 23 октября. Ее номер телефона 236-32-52. Сюда можно обращаться в случае неработающего терминала или его отсутствия. Диспетчер обязан выслушать пассажира и принять меры к устранению проблемы. При необходимости о звонке информируют специалистов управления транспорта. Если факт нарушения подтверждается, на автотранспортное предприятие может быть наложен штраф в размере 8 тысяч рублей.

Также по вопросам работы безналичной системы оплаты проезда можно сообщать в городское управление транспорта по тел. 2614-334.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]