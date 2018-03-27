Штраф за плохую работу автобусов во Владивостоке в вечернее время увеличат в 10 раз

15 автобусов в 21:00 и только три - в 21:30. Таковы итоги вечернего рейда, который провели накануне, 14 ноября, на площади Луговой специалисты управления транспорта администрации Владивостока. Всем перевозчикам города рекомендовано упорядочить работу автобусов на маршрутах, в противном случае новые договоры с ними подписаны не будут, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как сообщил начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов, отсутствие автобусов в вечернее время на линии – первый сигнал о том, как на автотранспортном предприятии налажена работа.

«А точнее, не налажена, - подчеркнул он. – Согласно договорам, которые подписаны с каждым из 14 перевозчиков города, последний автобус с маршрута должен уходить в парк в 23:00. Подчеркну – договоры подписаны добровольно и касаются всех маршрутов без исключения. Что мы видим на деле? На деле мы получаем многочисленные жалобы пассажиров, которые не могут вечером на автобусе вернуться домой из театра, забрать ребенка из спортивной секции, отправиться на работу в ночную смену. Люди вынуждены заказывать такси и даже идти пешком. Недобросовестным перевозчикам спешу сообщить, что в новых договорах, которые мы намерены составить и подписать в следующем году, штрафы за подобные нарушения поднимем в десять раз».

По данным Александра Иванова, с начала года штрафы за различные нарушения, выписанные компаниям-перевозчикам, уже составили более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Все деньги поступают в городской бюджет.

Рейды по проверке работы автобусов проходят во Владивостоке несколько раз в неделю. Специалисты администрации проверяют санитарное состояние салонов, факты наличия автоинформаторов и терминалов безналичной оплаты, другие требования. За нарушения полагаются штрафы в размере от 5 до 8 тысяч рублей.

Для справки:

Во Владивостоке действуют 93 автобусных маршрута. На них работают 14 автоперевозчиков, из них 13 коммерческих и один муниципальный. Ежедневно на дороги города выходит около 600 автобусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]