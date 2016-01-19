Утром и вечером будет увеличено количество автобусов на городских маршрутах

С понедельника во Владивостоке увеличат количество автобусов на маршрутах. Такое решение принято в управлении транспорта администрации города после изучения пассажиропотока. Количество автобусов будет увеличено до 400-450 единиц в утренние и вечерние часы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой vl.ru.

«Сегодня, 24 апреля, на 93 маршрутах города работают 387 автобусов, – сообщил начальник управления транспорта Александр Иванов. – Обычно такое количество машин у нас работает в выходные дни. Но в связи с введением режима самоизоляции пассажиропоток резко сократился, более чем на 50%, и мы приняли решение сократить количество автобусов. Тем не менее в последние дни мы видим, что утром и вечером на некоторых маршрутах пассажиров стало несколько больше. Чтобы не создавать неудобств горожанам, количество автобусов увеличим».

Как подчеркнул Александр Иванов, специалисты управления транспорта и автоматизированного диспетчерского центра ведут постоянный мониторинг пассажиропотока. При необходимости количество автобусов на линии будет сокращено или, наоборот, увеличено.

Отметим, согласно постановлению администрации города Владивостока № 3881 от 1 ноября 2019 года, обычно в будние дни во Владивостоке на 93 маршрутах работают 707 автобусов.

По вопросам работы общественного транспорта во Владивостоке можно обращаться в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» по телефону: 260-52-52.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]