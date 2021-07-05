Состояние пассажирских автобусов проверяют во Владивостоке

Во Владивостоке проводят приемку техники коммерческих перевозчиков, которая будет работать на городских маршрутах в 2021 году. Готовность автобусов безопасно и комфортно перевозить пассажиров проверяют специалисты управления транспорта администрации Владивостока совместно с сотрудниками ГИБДД, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vlc.ru.

На минувшей неделе комиссия осмотрела технику компании «ВладАвто». По итогам недавно состоявшегося электронного аукциона перевозчик получил право работать на шести маршрутах – № 8, 34, 44, 59, 64 и 89. На предприятии представили 37 автобусов, часть из которых – новые. Это техника китайского производителя Yutong, корейского Hyundai, а также российские «Газели».

«При проверке обращаем внимание в первую очередь на техническое состояние автобусов, исправность всех его элементов, соответствие классу транспортного средства, указанного в контракте, наличие регистрации. Немаловажное значение имеет опрятность салона, внешний вид кузова. Автобусы должны быть оснащены электронными табло, системами аудиоинформирования, видеофиксации, ГЛОНАСС. Обязательное условие – наличие оборудования для безналичной оплаты проезда. Также обращаем внимание на доступность автобусов для маломобильных групп населения и людей с дополнительными потребностями. Все это скажется в дальнейшем на качестве работы общественного транспорта во Владивостоке», - рассказывает начальник управления транспорта Александр Иванов.

Как отметил Иванов, у ООО «ВладАвто» нарекания вызвали семь автобусов. Перевозчику было дано время на исправление недочетов, после чего прошла повторная приемка транспорта. Компания получила положительное заключение комиссии и была допущена к работе на городских маршрутах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]