Во Владивостоке изменилась маршрутная сеть автобусов

Автобусы Владивостока в полном составе приступили к работе по новой маршрутной сети. Это транспортные средства десяти предприятий, которые в этом году приняли участие в электронных торгах на право перевозить пассажиров, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Согласно муниципальным контрактам, которые заключены с каждым из предприятий, на дороги Владивостока в рабочие дни выходят 606 автобусов, в выходные – 431. Они работают на 88 муниципальных маршрутах.

«Это несколько меньше, чем было раньше, но сеть значительно оптимизирована, – говорит начальник управления транспорта администрации города Александр Иванов. – Мы постарались сократить количество автобусов там, где был их переизбыток, они ходили полупустыми и дублировали другу друга, и наоборот добавили там, где автобусов не хватало. Также на ряде маршрутов изменили вместимость автобусов: там, где было необходимо, средние заменили большими, малые – средними и наоборот. Переход на новую маршрутную сеть был поэтапным и завершился 26 октября».

Также в городе ввели пять новых маршрутов: № 5, 14, 20, 40а и 46а.

Расписание движения автобусов опубликовано на официальном сайте администрации города по ссылке. Ознакомиться с расписанием также можно в приложенном файле.

В управлении транспорта обращают внимание пассажиров, что в ближайшие дни во Владивостоке вступит в действие осенне-зимнее расписание автобусов. Его тоже можно будет найти на сайте администрации города в разделе «Транспорт».

Посмотреть в реальном времени, где сейчас находится нужный автобус, можно на сайте.

С вопросами и пожеланиям, касающимися работы автобусов на внутригородских маршрутах (их номера заканчиваются на цифре «98»), можно обращаться в Автоматизированный диспетчерский центр по тел. 260-52-52 и управление транспорта администрации города по тел. 2614-334.

Напомним, решение об изменении действующей маршрутной сети во Владивостоке было принято в 2019 году. В городе состоялось изучение пассажиропотока и транспортных потоков, а затем проведены электронные торги на право работать на маршрутах. Сейчас вместо 14 автопредприятий в приморской столице перевозкой пассажиров заняты десять - это девять автотранспортных компаний и ОАО «Электрический транспорт», чьи электробусы работают на маршруте № 90.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]