Топ-5 самых часто задаваемых вопросов от жителей Приморья к мэрии

Каждый день сотрудники мэрии дают ответы в социальных сетях более чем на сто сообщений, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

В последнее время чаще всего горожан волнуют проблемы благоустройства, общественного транспорта, ЖКХ и образования. Представляем топ-5 самых часто задаваемых вопросов этой недели и ответы на них.

Что делать, если дома нет отопления?

Сейчас во Владивостоке к отоплению подключены все жилые дома, кроме здания на Партизанском проспекте, 52. Там зафиксирован порыв теплотрассы, который в ближайшее время устранят. Если в квартире радиаторы холодные, а у соседей горячие, то, возможно, проблема кроется в неисправности системы отопления в отдельном помещении или наличии воздуха по конкретному стояку. Чтобы исправить ситуацию, необходимо обратиться с заявлением в свою управляющую компанию или ТСЖ. После осмотра коммуникаций пришедший по вашей заявке специалист должен принять все меры по устранению выявленных неполадок.

Как узнать новое расписание движения автобусов?

Во Владивостоке начала действовать новая транспортная схема. В реестре – 88 автобусных маршрутов. Работают пять новых маршрутов - № 5, 14, 20, 40а и 46а. Посмотреть расписание и маршруты автобусов можно по ссылке. Посмотреть в реальном времени, где сейчас находится нужный автобус, можно на сайте http://transport.primorsky.ru/.

Куда жаловаться, если нарушается расписание движения автобусов?

С вопросами и пожеланиям, касающимися работы автобусов на внутригородских маршрутах (их номера заканчиваются на цифре «98»), следует обращаться в Автоматизированный диспетчерский центр по тел. 260-52-52 и управление транспорта администрации города по тел. 2614-334.

В каких школах Владивостока продлили каникулы?

Осенние каникулы продлили во всех 78 муниципальных школах Владивостока до 14 ноября. Такое решение принято из-за роста числа заболевших коронавирусом. Оно не касается частных школ. Там руководство самостоятельно может принимать решение о том, продлять ли каникулы. При этом всем школам рекомендуется это сделать, чтобы во время сложной эпидемиологической обстановки снизить контакты с одноклассниками и педагогами.

Можно ли во время пандемии коронавируса не посещать детский сад и не потерять при этом место?

Во время действия режима повышенной готовности можно не посещать детский сад с сохранением места. Для этого на имя заведующего садом нужно написать заявление. При этом родительская плата во время отсутствия ребенка взиматься не будет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]