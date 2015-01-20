Администрация Владивостока предлагает ликвидировать 22 автобусных маршрута в городе

Вопрос об оптимизации маршрутной автобусной сети в дальневосточной столице рассмотрели 6 ноября в Думе Владивостока на заседании комитета по городскому хозяйству. Перед депутатами выступили специалисты управления транспорта мэрии, которые представили проект новой сети, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как доложил начальник отдела организации транспортного обслуживания управления транспорта администрации Владивостока Андрей Мурзаков, сегодня городская маршрутная сеть состоит из 93 маршрутов, на которых работает около 700 автобусов. По итогам исследования пассажиропотока предлагается оптимизировать 52 маршрута, отменить 22, добавить три, 20 оставить без изменений. Планируется, что сокращены будут дублирующие маршруты. В связи с этим общее количество маршрутов уменьшится до 74, на которых будет задействовано 542 автобуса преимущественно средней и большой вместимости.

«Проект маршрутной сети уже направлен действующим перевозчикам для обсуждения и совместной проработки деталей для улучшения качества транспортного обслуживания населения. Также данный документ будет размещен на сайте администрации города, чтобы граждане ознакомились с ним и внесли свои предложения», - сообщил Андрей Мурзаков.

Во время обсуждения председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская выразила обеспокоенность тем, что уменьшение количества автобусов на маршрутах может привести к снижению транспортной доступности. Депутат Николай Голояд заострил внимание на том, что в результате оптимизации маршрутной сети может увеличиться количество пересадок, а заместитель председателя думы Геннадий Куликов затронул вопрос о режиме работы общественного транспорта. Заместитель председателя думы Елена Новицкая предложила разработчикам предоставить депутатам старую и новую схемы маршрутной сети, чтобы можно было наглядно увидеть, как она изменится.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали администрации города представить до 1 декабря план всех мероприятий по оптимизации маршрутной сети, до 10 декабря - новую маршрутную сеть в виде презентации с подробными пояснениями.

Напомним, новую маршрутную сеть, над которой сейчас идет работа в администрации города, можно назвать итогом комплексного исследования пассажиропотока. Его в этом году провели во Владивостоке и представили властям специалисты компании «Сити Транспорт Групп - Сибирь». Планируется, что новая маршрутная сеть во Владивостоке будет внедрена в начале следующего года после изучения всех предложений, в том числе со стороны пассажиров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]