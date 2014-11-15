14 автобусных маршрутов во Владивостоке оптимизируют

В схемы 14 существующих автобусных маршрутов Владивостока с введением новой транспортной сети будут внесены изменения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. По просьбам горожан автобус № 45 «Ж/д вокзал – ст. Угольная» планируется направить через остановку Первая Речка. Таким образом для жителей пригорода станут доступнее лечебные учреждения, расположенные по маршруту.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, маршрут сделает доступными сразу несколько лечебных учреждений: краевую детскую клиническую больницу № 1 на проспекте Острякова, городскую клиническую больницу № 1 на улице Садовой, краевую клиническую больницу № 1 на Алеутской, а также родильный дом № 4.

Напомним, первый вариант проекта новой автобусной сети Владивостока общественности представили в конце ноября 2019 года, доработанный - 17 января. Он основан на просьбах и пожеланиях горожан. Именно жители Владивостока решали, какие маршруты необходимо оставить, оптимизировать или сократить. Согласно проекту, в краевом центре вместо 93 автобусных маршрутов будет работать 86. Три маршрута будет добавлено, 14 оптимизировано, 10 дублирующих или не пользующихся спросом отменено.

В процессе работы над проектом специалисты администрации города провели десятки встреч с жителями, обработано большое количество письменных и телефонных обращений, а также более 300 анкет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]