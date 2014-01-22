Один из автобусных маршрутов города оставят без изменений

Автобусный маршрут № 29 во Владивостоке оставят без изменений

Автобусный маршрут № 29 «Воевода – ТЦ «Изумруд» во Владивостоке после внедрения новой маршрутной сети оставят без изменений. Такое решение приняли в управлении транспорта администрации города после встречи с жителями острова Русский накануне, 26 ноября.

Участниками встречи стали представители инициативной группы нескольких поселков острова и сотрудники администрации города. Все собравшиеся решали, как сделать транспортную сеть на Русском максимально удобной.

Поводом для встречи послужил проект новой маршрутной сети. Обнародованный на днях, он вызвал у горожан немало вопросов. В частности, планировалось, что маршрут № 29 станет внутриостровным и свяжет бухту Воевода с Приморским океанариумом. Это было сделано для того, чтобы свести к минимуму интервал движения между автобусами и увеличить на маршруте количество транспортных средств.

«От лица жителей поселка могу с уверенностью заявить, что нас устраивает существующий маршрут, - обратилась к присутствующим жительница острова Русский Ольга Ситенкова. - Хочется только, чтобы автобусов на нем работало побольше».

«Какое количество необходимо?» - задал вопрос участникам встречи директор МПВ «ВПОПАТ № 1» Игорь Гнедько. Именно транспортные средства этого предприятия сегодня стоят на линии.

«Нам вполне хватило бы еще одного, - ответили жители острова Русский. – Пяти автобусов будет достаточно».

Игорь Гнедько пообещал, что в ближайшее время на маршруте № 29 будет увеличено количество автобусов.

По итогам встречи принято решение оставить маршрут № 29 и его остановочные пункты без изменений. График будет пересмотрен после выделения еще одного автобуса, но уже сейчас понятно, что он будет в пользу пассажиров, так как уменьшится интервал движения. Без изменений будут также маршруты № 29к и 22.

«Не могли не пойти навстречу жителям самой большой островной территории Владивостока, - рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов. – Им лучше других известно, как сегодня ходят автобусы и на Русский, и с Русского. Многие из них ежедневно едут утром в город и вечером возвращаются домой. Люди привыкли к существующей маршрутной сетке, знают расписание, им пришлись по душе новые автобусы, поэтому сказать им «нет» не имеем права. Жители других районов Владивостока тоже могут обращаться к нам с пожеланиями и предложениями, касающимся новой автобусной сетки, все сообщения обязательно изучим. Писать следует на bus@vlc.ru. Подчеркну: маршрутная сеть в работе, пока говорим о ней только как о проекте».

По словам Александра Иванова, подобные встречи пройдут с жителями всех крупных микрорайонов города. Ближайшая из них состоится на этой неделе в поселке Трудовое.

Для справки: администрацией города Владивостока планируется, что в новой маршрутной сети на остров Русский перевозку пассажиров будут осуществлять следующие маршруты:

- № 15 «Приморский океанариум – Кампус ДВФУ – ТЦ «Изумруд» –

1-я Речка – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум»;

- № 22 «Парис - Канал (о. Русский) - Поспелово - ТЦ «Изумруд» - Канал (о. Русский)»;

- № 29 б. Воевода – ТЦ «Изумруд»;

- № 63 «Маяк – Инструментальный Завод – Кампус ДВФУ – Приморский Океанариум»;

- № 74 «Баляева – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум»;

- № 76 «Бухта Тихая – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум»;

- № 77 «Автовокзал – Парк Победы – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум».





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]