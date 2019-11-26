Новую маршрутную сеть во Владивостоке введут не раньше второго квартала 2020 года

Новая маршрутная сеть, которую сегодня разрабатывают во Владивостоке, будет введена не раньше второго квартала 2020 года. Об этом в прямом эфире телеканала «Вести: Приморье» сообщил начальник управления транспорта администрации города Александр Иванов. Он подчеркнул, что предлагаемая пассажирам и перевозчикам новая автобусная сеть является проектом, в который по результатам обсуждения с жителями Владивостока будут внесены изменения. Сегодня проект открыт всем горожанам для обсуждения.

Отвечая на вопрос ведущего, чем вызвана необходимость внедрения новой сетки маршрутов, Александр Иванов сообщил, что этого требует время, которое вносит свои коррективы в развитие города.

«За последние 20 лет во Владивостоке произошли большие перемены, – рассказал он. – Мосты, новые микрорайоны, стремительное развитие острова Русский – на всё это сразу реагирует общественный транспорт. Иными словами, люди сегодня едут туда, куда еще 15 лет никто не ездил. Например, еще недавно у нас не было улицы Смирнова. А сегодня она есть, и есть несколько многоэтажек, жители которых ежедневно едут по своим делам в различные района города, а вечером возвращаются домой. Идя навстречу гражданам, предлагаем автобусный маршрут № 95 продлить до улицы Смирнова».

По словам Александра Иванова, за минувшие несколько дней на адрес bus@vlc.ru поступило более тысячи сообщений. Наибольшее количество вопросов горожане задают про движение в отдаленные районы острова Русский, в так называемый микрорайон БАМа, в поселок Трудовое и в направлении полуострова Эгершельд.

«Хочется успокоить всех пассажиров: никто из них не останется без автобусов. Если где-то идет сокращение маршрутов, это значит, что у его дублера автобусов будет больше. Взять маршруты 85 и 85ц. Их мы планируем заменить маршрутом № 95, на который выставим автобусов в три раза больше. Мало того: вместо маршруток, которые сегодня работают на маршрутах 85 и 85ц, на 95-м будут ходить 15 больших комфортабельных автобусов, а интервал движения между ними составит 7-10 минут. Сейчас на маршрутках 85 и 85ц утром уехать довольно проблематично».

Говоря об острове Русский, Александр Иванов подчеркнул, что здесь задача – по максимуму сократить интервал движения. Чтобы автобусы на остров и, в частности, на Воеводу, ходили не раз в час-полтора, а каждый 15 минут. Сделать это можно, например, запустив автобусы, которые будут ходить исключительно по островному маршруту «Воевода – МиниТЭЦ», организовав в районе остановки «МиниТЭЦ» пересадочный узел, с которого пассажиры смогут уехать по разным направлениям - в центр, на Баляева, на Вторую Речку, на Эгершельд (сейчас – только до остановки ТД «Изумруд»).

«Работа над новой маршрутной сетью продолжается. Планируем, что после всех согласований с горожанами она будет внедрена не ранее второго квартала следующего года».

Напомним, сегодня автобусная сеть Владивостока состоит из 93 маршрутов, на которых работает около 590 автобусов. Предполагается, что будет добавлено несколько новых маршрутов, часть дублирующих будет сокращена, около 20 претерпят изменения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]