Во Владивостоке проводятся опросы на тему общественного транспорта

300 анкет о работе автобусов передали в управление транспорта администрации Владивостока волонтеры «Молодежного ресурсного центра». Ребята выступили с инициативой помочь специалистам управления в опросе пассажиров в связи с введением в городе новой маршрутной сети.

Как сообщили в мэрии, анонимный опрос о работе общественного транспорта проходил во всех пяти районах города на наиболее популярных остановках. Горожане отвечали на самые актуальные вопросы, которые разработали специалисты управления транспорта. Среди них: какие маршруты наиболее востребованы, приходится ли делать пересадки, устраивает ли класс автобусов и интервал их движения. Ответы горожан приняты на рассмотрение в управление транспорта.

Напомним, во Владивостоке разрабатывают новую маршрутную сеть, которую планируют ввести не раньше второго квартала 2020 года. Сейчас она является проектом, в который по результатам обсуждения с жителями Владивостока вносят изменения. Уже прошли встречи с жителями Фанзавода, БАМа, Зари, Эгершельда, Первореченского района, а также поселка Трудовое. Работа над проектом продолжается. Отправить свои пожелания можно на электронную почту bus@vlc.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]