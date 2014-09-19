Новости Общество Экономика

Сегодня, 14:54
 

Во Владивостоке проводятся опросы на тему общественного транспорта

Во Владивостоке проводятся опросы на тему общественного транспорта

300 анкет о работе автобусов передали в управление транспорта администрации Владивостока волонтеры «Молодежного ресурсного центра». Ребята выступили с инициативой помочь специалистам управления в опросе пассажиров в связи с введением в городе новой маршрутной сети.

Как сообщили в мэрии, анонимный опрос о работе общественного транспорта проходил во всех пяти районах города на наиболее популярных остановках. Горожане отвечали на самые актуальные вопросы, которые разработали специалисты управления транспорта. Среди них: какие маршруты наиболее востребованы, приходится ли делать пересадки, устраивает ли класс автобусов и интервал их движения. Ответы горожан приняты на рассмотрение в управление транспорта.

Напомним, во Владивостоке разрабатывают новую маршрутную сеть, которую планируют ввести не раньше второго квартала 2020 года. Сейчас она является проектом, в который по результатам обсуждения с жителями Владивостока вносят изменения. Уже прошли встречи с жителями Фанзавода, БАМа, Зари, Эгершельда, Первореченского района, а также поселка Трудовое. Работа над проектом продолжается. Отправить свои пожелания можно на электронную почту bus@vlc.ru.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести