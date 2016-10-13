Жители города высказались о работе общественного транспорта

Жители Владивостока высказываются о работе общественного транспорта, безналичной оплате и введении новой схемы

Мониторинг мнения населения о работе автобусов проводит во Владивостоке управление транспорта администрации города. Опросы граждан проходят в утренние и вечерние часы пик на остановочных пунктах приморской столицы. Цель такого мониторинга - выяснить, как горожане оценивают работу терминалов безналичной оплаты проезда, работу общественного транспорта в целом и проект новой маршрутной сети, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

«Новая маршрутная сеть, которую сегодня разрабатывают во Владивостоке, будет введена не раньше второго квартала 2020 года. Сейчас продолжается мониторинг общественного мнения, по результатам которого будут внесены изменения и соответствующие корректировки», - отмечают специалисты.

Накануне, 27 ноября, специалисты изучали мнение пассажиров на остановках «Фабрика Заря», «Магнитогорская» и «Парк Победы».

«Если нет пробок, то уехать с «Зари» можно. В целом работой транспорта довольна, но хочется больше новых, чистых, теплых и красивых автобусов», - подчеркнула одна из местных жительниц.

«Езжу с «Садгорода». Там автобусов мало. Хотелось бы и количество автобусов, чтобы было больше, и сами автобуса были большими, а не маленькими», - добавляет еще один пассажир, приехавший в район «Зари» на работу.

А вот жители «Магнитогорской» пожаловались на работу 41-го маршрута.

«Порой приходится долго ждать и опаздывать на работу. Было бы неплохо, если выйдут новые автобусы. Удобно, что сейчас есть безналичный расчет», - отметила жительница Магнитогорской.

Другие пассажиры рассказали, что для удобства лучше ввести расчёт за проезд при посадке.

«Сильно влияет на работу общественного транспорта загруженность дорог. Порой ждём новых автобусов, чтобы с комфортом доехать. Эффективнее будет, если оплачивать будем при посадке. Думаю, это будет удобнее и выход из автобуса, соответственно, комфортнее», - говорят люди.

«Коммерческие автобусы порой просто ужас. Стоят по несколько минут с открытыми дверями на остановках. Это плохо и некомфортно», - рассказал один из жителей района.

На остановке «Парк Победы» к работе транспорта вопросов меньше, граждане предлагают мэрии рассмотреть возможность не отказываться полностью от наличного расчета.

«Удобно, что есть безнал, но, думаю, нельзя полностью отказаться от наличного расчета. Моя бабушка, к примеру, с карточками вообще не дружит, а вот мелочь у нее всегда в наличии, чтобы расплатиться за проезд», - отметила молодая девушка, жительница района.

«Наконец-то ввели безналичный расчет. Сейчас век цифровых технологий, и безналичный расчет в общественном транспорте - это очень удобно», - уверен молодой человек.

«Пользуюсь 98-м маршрутом. Автобусы чистые, теплые и ходят по расписанию. Для меня это удобно», - добавила другая горожанка.

Напомним, что новая маршрутная сеть, которую сегодня разрабатывают во Владивостоке, будет введена не раньше второго квартала 2020 года. Сейчас она является проектом, в который по результатам обсуждения с жителями Владивостока при необходимости будут внесены изменения. Сегодня проект открыт всем желающим.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]