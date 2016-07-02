49 новых автобусов выйдут на пять проблемных маршрутов

Еще 49 из 102 закупленных в этом году городскими властями автобусов прибыли во Владивосток. Они будут обслуживать пять внутригородских маршрутов: №15к, 27, 63, 79 и 95, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе городской администрации.

Это вторая партия транспортных средств, которые теперь пройдут процедуру приемки, чтобы затем выйти на маршруты. Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, все автобусы будут оформлены в муниципальную собственность. После этого их примет на баланс муниципальное предприятие «ВПОПАТ №1».

«Прибыли автомобили двух марок – ПАЗ и ЛиАЗ, – рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов. – Автобусы в хорошем техническом состоянии. Небольшие недочеты, вызванные дальней дорогой, оперативно устраняем. ПАЗы традиционно готовим выставить на дороги с грунтовым покрытием, ЛИаЗы – на асфальт».

Уже известно, на какие маршруты выйдут новые автобусы.

«Автобусы, как и предыдущую партию, планируем выставить на маршруты, где есть нехватка транспортных средств, - пояснил исполняющий обязанности директора предприятия Игорь Гнедько. – Это будет пять маршрутов: №15к, 27, 63, 79 и 95».

Напомни, в этом году администрация Владивостока закупила 102 автобуса. Средства на эти цели – почти 1 миллиард рублей – выделены из краевого бюджета. Из 102 автомобилей два будут электробусами. Их прибытие во Владивосток ожидают к 15 ноября. Оставшиеся пять автобусов, которые закуплены дополнительно на сэкономленные во время аукционов средства, должны быть доставлены во Владивосток до конца года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]