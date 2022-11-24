Пять новых автобусов выйдут на маршруты Владивостока

Пять новых автобусов пополнили парк автотранспортного предприятия «РОСТТРАНС» во Владивостоке. Техника 2022 года выпуска приобретена в лизинг. Первые три автобуса в ближайшие дни выйдут на маршрут № 5, еще две машины будут в резерве для обеспечения стабильной работы маршрутов № 76 и 79.

Как рассказали на автопредприятии, автобус среднего класса «ПАЗ Вектор Next» повышенной вместимости, его длина 8,8 м, на задней площадке есть низкий пол и пандус для заезда инвалидной коляски. Все автобусы дополнительно оснащены системой ГЛОНАСС, камерами видеонаблюдения, автоинформаторами.

В этом году компания «РОСТТРАНС» уже выпустила на линию три автобуса большого класса китайского производства Zhong Tong, они ездят по маршруту № 60. Еще пять таких же машин прибыли в Приморье и проходят процедуру оформления. В первой половине 2023 года планируется покупка еще нескольких китайских больших автобусов – для обновления парка на 60-м маршруте.

Всего в парке предприятия порядка 60 автобусов, основная часть – новые машины 2019 – 2022 годов выпуска.

«Перед нами стоит задача улучшения качества транспортного обслуживания жителей Владивостока, - отметил заместитель главы администрации города Максим Акульшин. – Несколько лет назад был существенно обновлен парк автобусов средней и малой вместимости, сейчас совместно с перевозчиками увеличиваем количество новых автобусов большой вместимости. В этом году администрация Владивостока впервые заключила трехлетние контракты с компаниями-перевозчиками, в которых одно из условий – наличие автобусов не старше 10 лет. Поэтому многие компании активно и добросовестно обновляют свой парк. До конца года на разные маршруты вместо старых должно выйти около 60 новых транспортных средств 2022 года выпуска».

Автопарк Владивостока активно обновляется. По условиям контрактов, заключенных администрацией Владивостока с компаниями-перевозчиками, возраст автобусов на городских маршрутах не должен превышать 10 лет.

Так, в 2019 году администрацией города было приобретено 100 автобусов для муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». Коммерческие предприятия закупили за прошлый год более 150 машин. В этом году коммерческие перевозчики выставили на маршруты еще более 30 новых автобусов. Сразу 15 новых китайских «зонтонгов» большого класса закуплено компанией «ДВ-ТрансСети», все они вышли на маршруты в сентябре. Среди новых машин – также «Газели», ПАЗы, китайские «Ютонги» (Yutong). До конца года планируется доставка и выход еще 44 новых транспортных средств различного класса.

Как отметил Максим Акульшин, в последующие годы обновление автобусного парка Владивостока продолжится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]