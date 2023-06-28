Четыре автобуса большого класса появятся на улицах Владивостока. На каких маршрутах?

Большие комфортабельные пассажирские автобусы будут курсировать по маршруту № 17 во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

Четыре новых автобуса большого класса китайского производителя Zhong Tong закуплены автотранспортной компанией «Самокат» во Владивостоке. Контракт с администрацией Владивостока в сфере муниципальных перевозок позволили обновить автопарк и направить транспорт в один из густонаселенных районов, чаще известный как Бам, по маршруту № 17 на Тухачевского

Как уточняет представитель компании, президент Ассоциации автотранспортных компаний Владивостока Игорь Кравцов, это уже не первая партия подобных автобусов, приобретенная «Самокатом». В прошлом году автопарк пополнили восемь «зонтонгов» - все они также работают на 17-м маршруте. Сейчас на смену старым прибыли еще четыре новеньких.

Эти модели пассажирского транспорта очень хорошо зарекомендовали себя, Низкопольные двухдверные автобусы удобны для пассажиров, просторны, зимой в них тепло, летом работают кондиционеры. В таких машинах также приятно работать и водителям. Техническая служба тоже довольна: машины надежны, высокого качества, практически не требуют сложного ремонта. С китайскими партнерами налажена оперативная поставка запчастей.

Пассажирский транспорт оборудован всем необходимым, есть информационные электронные табло, камеры видеонаблюдения внутри и снаружи, место для инвалидной или детской коляски и откидная аппарель.

Дополнительно в этом году в компании «Самокат» планируют заменить также часть автобусов среднего класса на маршрутах 16ц и 16к.

«Только в прошлом году компании-перевозчики закупили для городских маршрутов более 100 новых автобусов, причем 66 из них – большого класса. Хороший стимул - трехлетние контракты, которые мэрия заключает с автотранспортными предприятиями: такая стабильность позволяет им использовать лизинговые инструменты для закупки нового транспорта», - замечает заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.

Напомним, в мае на маршрут № 28 «Семеновская – Бухта Емар» во Владивостоке вышли новые автобусы среднего класса повышенной вместимости компании «Раннер».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]