Администрация Владивостока заключает контракты на пассажирские перевозки по городским маршрутам

По итогам проведенных открытых электронных торгов администрация Владивостока заключает контракты с автотранспортными компаниями на пассажирские перевозки по городским маршрутам. Впервые контракты в краевом центре заключаются на трехлетний период – до 31 июля 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы будут ходить по 93 маршрутам. При этом введены четыре новых: № 25 «Фуникулер – Емар» (сезонный, будет работать два месяца в году – июль и август), № 87 «Семеновская – Мыс Чумака», № 99 «Снеговая Падь – 1 Речка – Площадь Борцов Революции» и №78 «Семеновская – Волховская». По многочисленным обращениям пассажиров изменена схема маршрута № 82 в районе кольца по улице Бородинской: после кольца автобусы будут идти по Снеговой Пади.

Предложенные маршруты были разбиты на 21 лот на общую сумму более 2 миллиардов рублей, предусмотренных в городском бюджете. Конкурсные процедуры на сегодня завершены по 17 лотам, по их итогам проводится заключение контрактов. По оставшимся конкурсам работа еще идет.

Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, трехлетние контракты позволят организовать более стабильную работу компаний-перевозчиков по обслуживанию пассажиров. К примеру, предприятия смогут закупать новые автобусы, в том числе, используя кредитные или лизинговые инструменты. Уже сейчас, планируя работу на городских маршрутах, некоторые компании провели закупки нового транспорта.

Среди основных условий контрактов – соблюдение расписания движения, в том числе, в вечернее время, наличие у компании необходимого количества автобусов, возраст машин не более 10 лет, обеспечение необходимого качества транспортного обслуживания, чистоты салона и т. д.

Автобусы обязательно должны быть оборудованы терминалами для безналичной оплаты проезда, видеорегистраторами – как снаружи, так и внутри салона, системой ГЛОНАСС, системой информирования пассажиров об остановках по ходу следования автобуса по маршруту. Время стоянки на промежуточных остановках не должно превышать 90 секунд.

После заключения контрактов специалисты управления транспорта совместно с ГИБДД проведут проверку наличия необходимого количества транспортных средств, их технического состояния. По условиям контрактов, начало перевозок с 1 сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]