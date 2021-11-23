Во Владивостоке продолжается замена парка автобусов

Автобусы не старше 10 лет – такое условие включено в контракты, которые заключает администрация Владивостока с компаниями-перевозчиками. Таким образом, парк общественного транспорта в краевой столице за последние два года существенно обновился, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«На сегодня в городе на маршрутах не осталось автобусов ранее 2011 года выпуска, при этом около 60 % всего автопарка — это машины 2019-2021 года, - говорит главный специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич. – Парк муниципального предприятия ВПОПАТ № 1 составляют более 120 автобусов, из них старых - 2011 года выпуска - не более 20-ти, скоро и они будут списаны. Остальные обновили».

Об обновлении парка перевозчиков рассказал также руководитель Ассоциации транспортных компаний Владивостока Валерий Кравцов.

«Многие предприятия и раньше постепенно, в плановом порядке меняли свой автопарк, - говорит Валерий Кравцов. – Однако старых, изношенных автобусов на маршрутах тоже оставалось немало. Переход на контрактную систему, когда одним из важнейших условий стал возраст машин не более 10 лет, существенно изменил сферу общественного транспорта во Владивостоке. Иначе у компаний просто не было шансов остаться на этом рынке. Бизнес начал активно приобретать автобусы, в том числе в лизинг. В итоге сейчас средний возраст автопарка в городе – шесть лет. Для сравнения – средний возраст пассажирских автобусов во многих городах России – 23 года. Исключение составляют Москва, Санкт-Петербург и некоторые другие крупные города, где общественный транспорт также регулярно обновляется».

Напомним, с 2020 года компании, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров на внутригородских маршрутах, начали работать по муниципальным контрактам. Их заключают на один год по результатам открытых конкурсов. Со следующего года администрация Владивостока планирует заключать с автотранспортными предприятиями контракты на три года с обязательным условием обновления автопарка.

«Трехлетние контракты позволят предпринимателям более уверенно чувствовать себя на рынке городских перевозок и вкладывать средства в обновление парка машин, – говорит заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин. – Стоимость одного автобуса на сегодня составляет от 4 до 16 млн рублей, поэтому для их приобретения бизнес использует кредитные средства, для выплаты которых необходим стабильный период работы компании. В рамках работы по однолетним контрактам вкладываться и покупать дорогие автобусы нерентабельно. Долгосрочные контракты дают большую уверенность предпринимателям, а самое главное – позволяют обновлять транспорт, что является важным условием качества услуг по перевозке пассажиров».

Напомним, сегодня во Владивостоке на 92-х внутригородских автобусных маршрутах работают десять компаний. Это муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1» и коммерческие перевозчики – «ВладАвто», «Каслар», «ВАК», «ДВ Транзит», «ДВ-ТрансСети», «РостТранс», «Раннер», «Самокат», «Влад Рейс».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]