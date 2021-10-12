Автоперевозчики Владивостока перейдут на трехлетние контракты

Администрация Владивостока планирует в будущем заключать с автотранспортными предприятиями контракты на три года с обязательным условием обновления автопарка. Сейчас перевозчики работают по муниципальным контрактам, которые заключены на год, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как поясняют в управлении транспорта, речь идет о компаниях, которые заняты перевозкой пассажиров на внутригородских маршрутах.

«Трехлетние контракты позволят предпринимателям устойчивее чувствовать себя на рынке и вкладываться в развитие сервиса, – говорит начальник управления транспорта Александр Иванов. – В среднем стоимость одного автобуса сегодня составляет от 4 до 12 миллионов рублей, и окупается такая покупка как раз в среднем за три года. В рамках работы по однолетним контрактам бизнесу нерентабельно вкладываться и покупать дорогие автобусы, ведь у них нет гарантий, что в следующем году условия работы не поменяются».

Иными словами, модель долгосрочных контрактов даст возможность бизнесу планировать свою работу, а администрация будет понимать, кто из бизнеса готов развиваться и обеспечивать качественную услугу.

«Пассажирам от трехлетних контрактов тоже только плюсы, ведь обновление транспорта подразумевает поездки в комфортных, современных автобусах, – добавляет Александр Иванов. – Перейти на трехлетнюю модель планируем со следующего года».

Напомним, сегодня во Владивостоке на 92-х внутригородских автобусных маршрутах работают десять компаний. Это муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1» и коммерческие перевозчики – «ВладАвто», «Каслар», «ВАК», «ДВ Транзит», «ДВ-ТрансСети», «РостТранс», «Раннер», «Самокат», «Влад Рейс». Эти компании летом стали победителями открытых конкурсов в электронной форме на регулярные пассажирские перевозки во Владивостоке. Контракты с ними оформлены на один год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]